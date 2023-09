Um ano após a morte de Mahsa Amini. Forças de segurança iranianas advertem pai para não assinalar data

", disse a Rede de Direitos Humanos do Curdistão.A morte de Mahsa Amini sob custódia policial, há um ano, desencadeou meses de protestos antigovernamentais que se transformaram na maior manifestação de oposição às autoridades dos últimos anos.

Fortes medidas de segurança e tensão

O Irão está a viver o primeiro aniversário da morte de Mahsa Amini num clima tenso e de inquietação, com uma forte presença policial nas ruas, rigorosas advertências governamentais e poucos apelos à contestação, relataram hoje as agências internacionais.

Os protestos prolongaram-se durante alguns meses e as palavras de ordem evoluíram e começaram a exigir o fim da República Islâmica. A contestação nas ruas acabaria por extinguir-se após uma repressão que causou 500 mortos, milhares de detidos e a execução de sete manifestantes, um deles em público.

Um ano depois, quase não há apelos públicos a novos protestos, num contexto de repressão em que foram detidos ativistas, jornalistas, advogados e familiares dos mortos nas manifestações do ano passado.



"Aqueles que tentarem abusar do nome de Amini, que usarem este pretexto para serem agentes de estrangeiros e criarem instabilidade no país, sabemos o que lhes vai acontecer", avisou esta semana o Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, em declarações à estação de televisão norte-americana NBC.





O aviso do Presidente segue-se ao de outros altos responsáveis, incluindo o poder judicial iraniano, que afirmaram que “agirão com determinação" face a novos protestos e avisaram que as forças de segurança e os serviços secretos estão vigilantes.





Segundo o relato das agências internacionais, nas ruas de cidades como Teerão e Karaj verificou-se um aumento considerável da presença policial, nalguns casos com equipamento antimotim.





O caso mais visível está na popular Praça Tajrish, no norte da capital iraniana, para onde foi destacado um grande número de polícias antimotim, situação que se repete no cruzamento da Parkway, onde uma unidade motorizada da polícia vigia a zona, e também em zonas como a Praça Valiasr e Enqelab, onde se situa a Universidade de Teerão, ainda encerrada para as férias de verão.





Além disso, grupos de polícias em motas circulam pela capital, tal como aconteceu no ano passado durante os protestos.





Os ativistas referem que no Curdistão iraniano, de onde Mahsa Amini era originária, as forças de segurança foram fortemente mobilizadas, especialmente na cidade natal da jovem, Saqez.





A intensificação da presença das forças de segurança nas ruas vem juntar-se às patrulhas que avisam as mulheres para se cobrirem com o véu. Estas patrulhas voltaram a aparecer nas ruas iranianas em julho.





Os serviços de Internet têm sofrido algumas limitações nos últimos dias, tal como foi noticiado pela NetBlocks, uma plataforma que monitoriza a conectividade dos utilizadores e a censura na Internet.





Segundo a NetBlocks, o abrandamento da Internet ocorreu, até à data, durante o período da noite e de forma limitada. As autoridades iranianas atribuíram o abrandamento à "instalação de novos equipamentos em algumas zonas".





As redes sociais desempenharam um papel importante durante os protestos, servindo de plataforma para os manifestantes publicarem críticas e apelos de mobilização.





Perante as atuais circunstâncias, com a intensificação da repressão acompanhada também por um sentimento de desencanto, têm sido poucos os apelos a novos protestos. O maior gesto de descontentamento e desobediência tem sido a recusa de muitas mulheres em não cobrir o cabelo com o(véu islâmico).

Luta das mulheres por liberdade continua

Um ano após a morte da jovem curda Mahsa Amini, às mãos da polícia da moralidade do Irão, as manifestações contra a repressão do regime iraniano aos direitos das mulheres vão continuar, pois há vozes que Teerão não conseguiu silenciar.A previsão é de várias personalidades iranianas e norte-americanas, transmitida durante a semana num debate sobre "A Morte de Mahsa Amini: Um ano de Protestos e Reflexões sobre o Futuro", organizado conjuntamente pelo Instituto para as Mulheres, Paz e Segurança da Universidade de Georgetown, pela organização Freedom House e pela Sociedade Cultural Iraniana.



A morte de Amini deu início a um conjunto inédito de contestação ao regime teocrático iraniano, que reprimiu violentamente as manifestações e protestos que ainda se mantêm.

Ninguém vai continuar a tirar-nos a dignidade, integridade e identidade, pelo que vamos continuar a combater pelos direitos das mulheres”, garantiu Azar Nafisi, escritora irano-norte-americana e professora universitária nos Estados Unidos, onde vive desde 1997.Para Nafisi, autora do livro “Lendo Lolita em Teerão”, escrito em 2003 e proibido pelo regime, a repressão e a violência das autoridades de Teerão “não advém da força mas sim do medo”, pois as regras impostas pela República Islâmica estão a ser combatidas, luta que só terminará quando os direitos das mulheres forem uma realidade.A contestação que se seguiu à morte de Amini, lembrou, por sua vez, Victoria Taylor, subsecretária de Estado Adjunta para o Iraque e Irão do Gabinete para as Questões do Médio Oriente da administração de Joe Biden, levou para as ruas de todo o país ativistas dos direitos humanos e das mulheres, académicos, estudantes, advogados e até líderes religiosos.No entanto, acrescentou, “a repressão e os abusos cometidos pelo regime totalitário iraniano”, foram “brutais e desproporcionados”, levando à morte de centenas de pessoas, à detenção de milhares de outras, ao julgamento sumário de centenas de manifestantes e à aplicação da pena de morte a cerca de duas dezenas de outros., que assinou, razão pela qual os Estados Unidos têm continuado a impor sanções económicas a personalidades e entidades iranianas que continuam a transgredir estes preceitos. Já aplicámos 70 ordens de sanções, até ao ministro do Interior [iraniano, Abdolreza Rahmani Fazli]”, sublinhou Taylor.No debate, Jane Harman, presidente do Conselho de Administração da Freedom House, questionou a autoridade e a moralidade da polícia dos costumes do Irão, denunciando a brutalidade utilizada contra manifestantes que lutam pela liberdade e pela democracia.A líder dorelembrou as palavras proferidas por Hillary Clinton, na altura em que era “primeira-dama” dos Estados Unidos (1993/2001), que afirmou n uma conferência internacional que “os direitos das mulheres são direitos humanos e os direitos humanos são direitos das mulheres”.Nesse sentido, garantiu que aNo mesmo sentido, Melanne Verveer, diretora executiva do Instituto para as Mulheres, Paz e Segurança da Universidade de Georgetown, insistiu na ideia de que as mulheres iranianas “apesar da “repressão brutal, nunca serão silenciadas” e que a luta “contra os alicerces do regime vai continuar”.“A trajetória dos protestos em curso no Irão vai continuar a ser seguida, o papel das mulheres e da diáspora vai singrar e o panorama atual da aplicação de sanções e dos mecanismos multilaterais também”, concluiu.Apesar da maior visibilidade e atenção política dos protestos globais, o movimento ainda não conseguiu ameaçar os alicerces do regime teocrático liderado pelo ayatollah Ali Khamenei.A repressão brutal contra os dissidentes torna-se cada vez mais terrível e o Irão continua a cultivar redes complexas de evasão às sanções financeiras e comerciais que minam os esforços para responsabilizar o regime, defende o Instituto da Universidade de Georgetown.c/Agências