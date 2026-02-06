"Um bom começo". MNE iraniano destaca ambiente positivo nas negociações com EUA

“As nossas preocupações foram expressas, assim como os nossos interesses e os direitos do povo iraniano. A conversa decorreu num ambiente muito positivo, e as opiniões do outro lado também foram ouvidas”, adiantou Araghchi.





“Se pudermos seguir este caminho, posso dizer que será possível alcançar um enquadramento positivo para as negociações sobre o programa nuclear entre o Irão e os Estados Unidos”, indicou, especificando que as conversações estão exclusivamente focadas na questão nuclear.





Abbas Araghchi disse ainda esperar que os Estados Unidos evitem qualquer "ameaça" para que as negociações possam prosseguir.







"O pré-requisito para qualquer diálogo é abster-se de ameaças e pressões", vincou.





Por seu lado, o ministro omani dos Negócios Estrangeiros, Sayyid Badr Albusaidi, adiantou na rede social X que decorreram "conversações muito sérias" entre o Irão e os EUA, mediadas por Omã.





"Foi útil para esclarecer o pensamento iraniano e americano e para identificar áreas para possíveis progressos. Pretendemos reunir-nos novamente em breve, e os resultados serão analisados ​​cuidadosamente em Teerão e Washington", acrescentou.

Em declarações aos jornalistas, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, afirmou que os “pontos de vista foram transmitidos um ao outro, o que foi muito importante” e que o ambiente foi “muito positivo”.O ministro iraniano indicou ainda que se realizaram “diversas reuniões” indiretas em Muscat."O caminho a seguir dependerá das nossas consultas com as capitais", afirmou, sem indicar nenhuma data para a próxima ronda de negociações.