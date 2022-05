"Uma Perspetiva Europeia". Avança uma nova fase do projeto de jornalismo digital pioneiro

O projeto usa uma tecnologia inovadora de partilha de conteúdo, abrindo caminho para opara “servir melhor o público que está cada vez mais a recorrer a informações confiáveis de emissoras nacionais”, referem os promotores do projeto em comunicado. Com a “Perspetiva Europeia” é possível acrescentar contextualização europeia aos principais temas.Na segunda fase, que agora se inicia, integram o projeto novos membros, e a aposta é a deA primeira fase, iniciada em julho de 2021, juntou 11 empresas de serviço público e a EBU para partilhar notícias objetivas e confiáveis de toda a Europa, todas entregues ao público no idioma local online.“Com mais de 45 milhões de visualizações, o interesse do público é claro”, refere o comunicado.

As emissoras podem exibir um feed de notícias dedicado em suas homepages ou em qualquer artigo, atendendo à crescente necessidade de uma perspetiva europeia na cobertura de notícias de serviço público.A fase dois arranca agora para mais 14 meses de projeto.

A iniciativa também beneficiará de novas contribuições editoriais, entre elas:







• reportagens multimédia pela Agence France Presse;

• um projeto piloto europeu da iniciativa Brainstorm da RTÉ que dá à comunidade académica e de pesquisa a oportunidade de contribuir para o discurso público;





• um papel maior para a France Télévision, que compartilhará o projeto de verificação de factos;• partilha de notícias complementado por conteúdo do Eurovision Social Newswire, que colabora com os membros da EBU em tempo real para descobrir e verificar os testemunhos oculares de maior interesse.O projeto junta membros da Bélgica (RTBF), Estónia (ERR), Finlândia (Yle), França (France Télévisions), Alemanha (BR-ARD), Irlanda (RTÉ), Itália (Eurovision Italy, RAI), Portugal (RTP), Espanha (RTVE), Suécia (SR), Suiça (SWI swissinfo.ch), bem como ARTE, empresa franco-alemã, o Constructive Institute da Dinamarca e a Agência France Presse (AFP).Delphine Ernotte-Cunci, presidente da EBU e CEO da France Télévision, refere no comunicado: “Os espectadores lutam para saber em quem confiar ao assistir às notícias.“‘A European Perspective’ traz uma variedade de perspetivas sobre histórias locais e manchetes globais. Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, vimos como as reportagens conectadas em toda a Europa, em tempo real e traduzidas para o idioma local, ajudaram o público a ter uma visão mais informada sobre o que estava a acontecer. É por isso que este projeto é uma mudança de paradigma”.O projeto baseia-se nos sistemas utilizados pela EBU, nomeadamente a Eurovision News Monitoring Tool para partilhar pontos de vista de toda a Europa de uma forma simples e fácil de usar. O sistema de recomendação EBU PEACH usa algoritmos para exibir artigos relevantes, enquanto o aplicativo EuroVOX assistido por IA da EBU fornece tradução automática.Cada organização participante compartilha suas histórias originais através de um Digital News Hub, onde usam traduções assistidas por IA para produzir versões nos idiomas do seu público, graças à ferramenta EuroVOX da EBU. Estas são depois incluídas num espaço em cada site de outras organizações.