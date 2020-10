Unesco. Meninas frequentam mais a escola mas igualdade ainda está longe

Um relatório da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), divulgado por ocasião do Dia Internacional das Meninas , que se assinala no domingo, indica que mais 180 milhões de meninas se matricularam no ensino primário e secundário desde 1995, quando foi assinada a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, um compromisso de 189 países para desenvolver os direitos das meninas e das mulheres.No entanto, apesar do aumento da taxa global de matrículas na escola por parte das meninas - de 73% para 89% em todos os níveis de ensino -, as raparigas continuam a ser mais excluídas do que os meninos, situação que a atual pandemia da covid-19 está a exacerbar, alerta a Unesco.Por isso,".", afirmou a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay.".Segundo a responsável, o apelo da organização é ainda mais necessário numa altura em que a covid-19 está "a exacerbar as desigualdades de género", pelo que é preciso "renovar o compromisso com a educação de meninas e mulheres".O relatório conclui que os estereótipos de que as mulheres são inadequadas para serem líderes são reforçados pela escassez de professoras no ensino superior.





Números mostram a desigualdade







Outra das medidas defendidas pela Unesco são a atribuição de apoios a todas as meninas grávidas e pais jovens para que continuem a frequentar a escola.





Em muitos países, alerta, os livros didáticos ainda retratam as mulheres apenas em papéis tradicionais de limpeza ou cuidados da casa e nunca em posições sociais e económicas ativas.

Perante o cenário, a equipa que elaborou o relatório aproveitou para lançar uma campanha chamada #Iamthe1stGirl, que visa mostrar ao mundo o que acontece quando os governos investem na educação de meninas.

A campanha "tem como objetivo partilhar a contribuição positiva para a sociedade de milhões de mulheres que são as primeiras das suas famílias a concluir o ensino secundário ou a universidade", concluiu o documento.