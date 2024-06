União Europeia aprova 14.º pacote de sanções contra a Rússia

🇪🇺 EU Ambassadors just agreed on a powerful and substantial 14th package of sanctions in reaction to the Russian aggression against Ukraine.



This package provides new targeted measures and maximises the impact of existing sanctions by closing loopholes. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 20, 2024

I welcome the agreement on our 14th sanctions package against Russia.



This hard-hitting package will further deny Russia access to key technologies.



It will strip Russia of further energy revenues.



And tackle Putin’s shadow fleet and shadow banking network abroad. https://t.co/iquZOtEOWf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2024

A Bélgica, que detém a presidência rotativa da UE até 1 de julho, afirmou na rede social X (antigo Twitter) que o“Os embaixadores da União Europeia acabaram de chegar a acordo sobre um forte e substancial 14.º pacote de sanções em reação à agressão russa contra a Ucrânia. Este pacote expande as medidas apontadas e maximiza as consequências das sanções existentes, encerrando brechas”, escreveu a presidência belga do Conselho da UE.Na mesma rede social, a presidente da Comissão Europeia," e também "atacar a frota sombra de [Vladimir] Putin e a rede bancária oculta no estrangeiro".Os países debateram as novas medidas durante mais de um mês e acabaram por diluir uma das propostas da Comissão, com o objetivo de evitar ainda mais evasões, a pedido da Alemanha.A medida abandonada teria obrigado as filiais de empresas da União Europeia em países terceiros a proibir contratualmente a exportação dos seus produtos para a Rússia.

No início de maio, fonte europeia adiantava à agência Lusa que o 14.º pacote de sanções seria "bastante substantivo”, incluindo o “setor do gás natural liquefeito, medidas setoriais relativas à Bielorrússia e à frota sombra [navios utilizados usados para transportar mercadorias violando anteriores sanções]”.

A UE está interessada em impedir o fluxo de tecnologia de dupla utilização, como chips de máquinas de lavar roupa, que poderiam ser utilizados pela Rússia para fins militares.Segundo a Reuters, um diplomata da UE afirmou que a Alemanha tinha pedido uma avaliação do impacto e que a medida poderia ser incluída numa data posterior.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).