Vacina da AstraZeneca suspensa nos Países Baixos, DGS e Infarmed atentos

É mais um na já longa lista de países europeus que decidiu suspender a administração de vacinas desenvolvidas pela farmacêutica AstraZeneca e Universidade de Oxford





De acordo com o Ministério holandês da Saúde, não foram registados quaisquer casos tromboembólicos possivelmente relacionados com a vacinan no país. A tutela aconselha os cidadãos que tomaram esta inoculação a contactarem o seu médico caso apresentem sintomas inesperados ou desconhecidos, ou a identificação de manchas azuis (na pele três dias após a inoculação.









"Com base em novas informações, a Autoridade holandesa do medicamento aconselhou, como medida de precaução e enquanto se aguarda investigação adicional, a suspensão da administração da vacina da AstraZeneca", anunciou o Ministério holandês da Saúde no domingo em comunicado





As novas informações a que o Ministério faz referência dizem respeito a “seis novos relatos de possíveis efeitos colaterais” na Dinamarca e Noruega.







“Estes são sinais raros e graves de formação de coágulos (trombose) e de um número reduzido de plaquetas sanguíneas (trombocitopenia) em adultos com menos de 50 anos de idade”, refere a tutela holandesa.





Hugo de Jonge, ministro da Saúde nos Países Baixos, sublinha que é crucial apurar se as queixas verificadas no resto da Europa “são queixas depois da vacinação ou devido à vacinação”.







“Não deve haver dúvidas sobre as vacinas. Devemos ter cuidado, por isso é aconselhável pressionar o botão de pausa por precaução”, sublinhou o ministro.

“Benefícios continuam a superar os riscos”





A Agência Europeia do Medicamento (EMA) - sediada em Amsterdão – indicava na semana passada que, até 10 de março, se tinham registado 30 casos de tromboses entre cerca de cinco milhões de pessoas vacinadas na União Europeia com a vacina da AstraZeneca, um número que está em linha com o que é observado na população em geral.







“O número de eventos tromboembólicos em pessoas vacinadas não é maior do que o número observado na população em geral”, salienta.







Fora da Europa, também a Tailândia decidiu, na sexta-feira, interromper a administração desta vacina. Antes, há exatamente uma semana, a Áustria tinha anunciado a suspensão da administração de um lote de vacinas produzidas pela AstraZeneca, após a morte de uma enfermeira de 49 anos a quem tinha sido dada a vacina, e que sofreu “sérios problemas de coagulação”.







suspenderam a vacinação com doses desse mesmo lote da AstraZeneca identificado na Áustria. O lote em causa tinha um milhão de vacinas e foi distribuído por 17 países (em que Outros países europeus – Luxemburgo, Estónia, Lituânia e Letónia –(em que Portugal não se inclui ). Também a Dinamarca confirmou às autoridades europeias a morte de um doente que havia recebido a vacina.





a Agência Europeia do Medicamento (EMA) concluía que não havia ligação entre a morte a enfermeira de 49 anos na Áustria e a administração da vacina.

Numa investigação preliminar





está a investigar os eventos tromboembólicos citados pelos vários Governos europeus.

Não obstante, a EMA anunciou na semana passada que





“Atualmente não há indicação de que a vacinação tenha motivado estes acontecimentos, que não estão listados como efeitos colaterais desta vacina. A posição do comité de segurança PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) da Agência Europeia do Medicamento é que os benefícios da vacina continuam a superar os riscos e a vacina pode continuar a ser administrada enquanto decorre a investigação dos casos de eventos tromboembólicos”, adiantava então a EMA.





uma das vacinas que integra o plano de vacinação em Portugal. Há menos de uma semana, a 10 de março, a Direção-Geral da Saúde passou a recomendar esta inoculação a maiores de 65 anos. Perante novos dados científicos de eficácia, a utilização passou a ser permitida “

A inoculação da AstraZeneca é uma das quatro já aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento, e é por isso uma das vacinas que integra o plano de vacinação em Portugal. Há menos de uma semana, a 10 de março, a Direção-Geral da Saúde passou a recomendar esta inoculação a maiores de 65 anos. Perante novos dados científicos de eficácia, a utilização passou a ser permitida "sem reservas" a partir dos 18 anos de idade.

Dois eventos tromboembólicos em Portugal





No domingo, após a suspensão desta vacina em vários países, as autoridades portuguesas vieram reforçar a segurança na inoculação da AstraZeneca em comunicado enviado às redações.







Os casos notificados por outros países europeus “estão a ser avaliados” pela Agência Europeia do Medicamento e espera-se uma conclusão “durante a próxima semana”.







Em comunicado conjunto, o Infarmed e a Direção-Geral da Saúde adiantam ainda que foram registados dois casos de eventos tromboembólicos em Portugal após a toma da vacina da AstraZeneca, “sendo que não apresentam o mesmo padrão clínico dos que se encontram em avaliação” pelas autoridades europeias.







“O número de eventos tromboembólicos comunicados na população vacinada na União Europeia (cerca de 5 milhões de doses) e no Reino Unido (cerca de 11 milhões de doses) continua a não ser superior ao verificado na população em geral. Até ao momento não há evidência de que a vacinação possa estar na origem destes eventos”, destacam o Infarmed e a DGS.







Com estes dados, as autoridades de saúde adiantam que a vacina pode continuar a ser administrada. No entanto,