Vacina da AstraZeneca/Oxford tem média de 70% de eficácia

Em comunicado , o laboratório revela que, segundo resultados provisórios dos ensaios da fase 3 que provaram queEstes são resultados provisórios dos ensaios clínicos em grande escala desenvolvidos no Reino Unido e no Brasil, diz a AstraZeneca. Mas em relação aos dados já disponíveis, esta vacina tem uma taxa de eficácia menor do que as da Pfizer/BioNTech ou Moderna, que ultrapassam os 90 por cento., lê-se no comunicado da AstraZeneca.Os investigadores envolvidos na produção desta vacina assinalaram ainda que a vacinaA farmacêutica acrescenta ainda que a, referiu Pascal Soriot, CEO da AstraZeneca, no comunicado.

Estiveram envolvidos mais de 20 mil voluntários, metade no Reino Unido e a outra metade no Brasil. Entre os que receberam duas doses da vacina, houve 30 casos de Covid-19 e 101 casos em pessoas que receberam uma injeção simulada.



Quando os voluntários receberam duas doses "altas", a proteção foi de 62 por cento, mas aumentou para 90 por cento quando as pessoas receberam uma dose mais "baixa" seguida de uma alta. Não está ainda claro, no entanto, o porquê desta diferença de eficácia.







Segundo a BBC . No entanto,, o que pode significar que terá um papel significativo no combate à pandemia, se for aprovada pelos reguladores, adianta a emissora britânica.Por isso, espera-se que, apesar da percentagem de eficácia da vacina da AstraZeneca ser inferior, tenha um papel significativo no combate à pandemia, caso seja aprovada pelos reguladores.Recorde-se queOs resultados preliminares agora divulgados pela biofarmacêutica ainda não foram revistos pelos pares nem publicados em nenhuma revista científica, algo que deverá ocorrer assim que estejam disponíveis resultados completos dos ensaios clínicos. Processo que, segundo a AstraZeneca, já está em curso.