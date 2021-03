Vacina da Johnson & Johnson aprovada pela Agência Europeia do Medicamento

"A EMA concluiu por consenso que os dados sobre a vacina eram robustos e atendiam aos critérios de eficácia, segurança e qualidade", anuncia a farmacêutica em comunicado.

“Com este último parecer positivo, as autoridades terão outra opção para combater a pandemia e proteger a vida e a saúde os seus cidadãos”, frisou Emer Cooke, diretor executivo da EMA.







📢 EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for #COVID19vaccine Janssen to prevent #COVID19 in people from 18 years of age.

👉 https://t.co/j7jetH1Tbx pic.twitter.com/cKGKujrqYp — EU Medicines Agency (@EMA_News) March 11, 2021



Num ensaio clínico que envolveu mais de 44 mil pessoas dos Estados Unidos, África do Sul e América Latina, a vacina conseguiu uma redução de 67 por cento no número de casos sintomáticos de Covid-19.







Neste estudo, os efeitos colaterais da vacina registados foram, em grande parte, leves ou moderados, e desapareceram ao fim de alguns dias após a vacinação. Os sintomas mais comuns foram dor no local da injeção, dor de cabeça, cansaço, dores musculares e náuseas.



Como funciona esta vacina?





A inoculação da Janssen prepara o organismo para se defender da Covid-19, sendo composta por um vetor viral - um adenovírus - que foi modificado para conter o ADN de um gene do SARS-CoV2, em concreto do gene responsável pela produção da proteína spike, ou seja, a porta de entrada do vírus nas nossas células.







Através deste processo, o adenovírus - que não se reproduz nem provoca doenças - passa o gene da SARS-CoV2 para as células da pessoa vacinada e são as próprias células do paciente que passam a poder produzir cópias desta proteína.







De seguida, o sistema imunitário do paciente irá fazer a leitura desta proteína spike, inoculada pela vacina, como estranha, o que levará à produção de anticorpos e à ativação das defesas do organismo.







Desta forma, se o paciente entrar de novo em contacto com o vírus SARS-CoV2, o sistema imunitário saberá como agir e está pronto para se defender, ao reconhecer a proteína spike que identificou aquando da vacinação.







Outras vacinas contra a Covid-19 usam esta técnica, em particular as vacinas da AstraZeneca e a Sputnik V, mas apenas a da Janssen funciona com uma só dose.



Vantagens logísticas





Apesar de apresentar uma taxa de eficácia mais reduzida que as vacinas da Pfizer/BioNTech e Moderna, por exemplo, a vacina da Janssen mostrou ser capaz de reduzir significativamente hospitalizações e a possibilidade de doença na forma grave.

Ao contrário da vacina da Pfizer/BioNTech, esta inoculação não necessita de temperaturas muito reduzidas e pode ser armazenada num congelador, o que facilita o processo logístico em várias partes do mundo.







Para além disso, o facto de ter apenas uma dose poderá simplificar o demorado processo de vacinação em alguns países onde a imunização da população está mais atrasada.







Portugal deverá receber 4,5 milhões de doses da vacina Janssen até ao final do ano de 2021, mas as inoculações só deverão começar a chegar ao país no início do segundo trimestre.