Vacina para nova variante pode demorar três a quatro meses

Foto: Agência Europeia do Medicamento/DR

A Agência Europeia do Medicamento espera que as vacinas em uso contra a Covid-19 possam travar e conter a variante Ómicron. Uma questão delicada pois caso não seja possível a elaboração de uma nova vacina terá de ser aprovada pela EMA e pode demorar até quatro meses a obter essa aprovação.