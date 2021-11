Vacinar crianças contra a Covid-19? "É uma decisão de saúde pública"

, afirmou à RTP Inês Azevedo, presidente da Sociedade Portuguesa de Pediatria., continuou a responsável, para admitir que é necessário mais conhecimento sobre a evolução dos casos de infeção em ambiente escolar.“Isto é,e, nessa altura, se calhar, não é necessário fazermos estes confinamentos excessivos”, completou.

A Agência Europeia de Medicamentos deve anunciar esta quarta-feira se dá luz verde à incoculação de crianças entre dos cinco aos 11 anos com a vacina da Pfizer/ BioNTech.



Ouvida também pela agência Lusa, Inês Azevedo deixou claro que “só se conseguirmos diminuir os confinamentos prolongados e recorrentes das crianças vale a pena vacinar nesta idade, dado que a doença grave é muito rara nestes grupos etários”., insistiu.Nas últimas semanas, verificou-se um aumento em 60 por cento da incidência das infeções pelo SARS-CoV-2 em menores até aos nove anos. Ainda assim, Jorge Amil Dias, que preside ao Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos enumera dúvidas., questiona-se Amil Dias.Entretanto, a Direção-Geral da Saúde já reativou uma comissão técnica de pediatras, que se debruçará sobre a questão.

“Nada planeado para já”

Na terça-feira, à saída da audiência com o primeiro-ministro, António Costa – a ronda de auscultações dos partidos com assento parlamentar prossegue esta quarta-feira -, o presidente do CDS-PP adiantou que o Executivo está comprometido com a prioridade à terceira dose da vacina entre a população mais idosa, até ao Natal. E não tem “nada planeado para já” no que toca às crianças., afirmou Francisco Rodrigues dos Santos.“Tivemos ocasião de colocar essa pergunta ao senhor primeiro-ministro porque, de acordo com os dados que foram facultados pelos especialistas na semana passada, a maior incidência do vírus ocorre nessa janela, dos cinco aos 11 anos”, concretizou o dirigente partidário, acrescentando que “a letalidade é quase zero nessas faixas etárias”.Na antecâmara das audições dos partidos, à margem do 9.º Congresso Nacional dos Economistas, em Lisboa, António Costa escusava-se ontem a antecipar novas medidas, remetendo para quinta-feira um eventual anúncio, na esteira da reunião do Conselho de Ministros.

A experiência israelita

. O Estado hebraico debateu-se em junho passado com uma quarta vaga de infeções, que começou a atenuar-se em setembro. Todavia, nas últimas duas semanas, o Rt recomeçou a subir.

O Canadá autorizou na sexta-feira a utilização da vacina da Pfizer em crianças dos cinco aos 11 anos de idade, após o que as autoridades locais descreveram com uma “avaliação científica rigorosa e indenpendente”. Nos Estados Unidos, os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças recomendaram igualmente, logo no início de novembro, a vacinação a partir dos cinco anos. Trata-se de 28 milhões de crianças.

Dos 9,4 milhões de israelitas que compõem a população do país, 1,2 milhões são menores na faixa etária dos cinco aos 11 anos. Neste mês de novembro, esta faixa representa já mais de um terço dos novos casos, segundo o Ministério da Saúde.a.O Governo de Israel calcula que uma em cada 3500 crianças infetadas pelo novo coronavirus venha a desenvolver uma síndrome inflamatória multissistémica, ou seja, com repercussões para o coração, os pulmões, rins, cérebro e pele. A maior parte destes casos implica internamentos em unidades de cuidados intensivos e um a dois por cento resulta em morte.

De acordo com uma sondagem realizada naquele país do Médio Oriente, 41 por cento dos pais de menores dos cinco aos 11 anos estão convictos dos benefícios da vacinação. Outros 21 por cento disseram-se indecisos e 38 por cento batem com a porta à vacina.

Outros países

. O Camboja está, de resto, a aplicar as vacinas chinesas em crianças entre os seis e os 11 anos.Cuba também já começou a fazer a vacinação de crianças com imunizantes de fabrico próprio.O Chile foi o primeiro país da América Latina e o segundo no mundo, depois da China, a autorizar o uso da CoronaVac em crianças e, na Argentina, a vacina da Sinopharm pode ser administrada a menores a partir dos três anos.Na Europa,; o alargamento à escala nacional depende da posição da Agência Europeia de Medicamentos.As autoridades sanitárias de Itália aguardam a mesma indicação para principiar a vacinação a partir dos cinco anos.