Vacinas contra Covid-19. A perspetiva do imunologista Henrique Veiga-Fernandes

Reuters

A Agência Europeia de Medicamentos já deu conta de que poderá aprovar as primeiras vacinas contra a Covid-19 até ao final deste ano, ou o mais tardar no início do próximo. O imunologista da Fundação Champalimaud Henrique Veiga-Fernandes considera que esta é uma boa notícia.