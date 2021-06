Vacinas. Oxfam desvaloriza promessa dos países mais ricos do mundo

A recepção no projeto Eden, a maior estufa do planeta, simboliza um dos pontos de destaque na agenda da cimeira do G7: a urgência de medidas efectivas de combate às alterações climáticas.



O outro grande ponto desta primeira cimeira presencial, desde o início da pandemia, é a questão do acesso global a vacinas anti-covid, particularmente dos países mais pobres.



A Oxfam já desvalorizou como insuficiente a promessa-alvo de doação de mil milhões de vacinas. Os G7 dividem-se quanto à suspensão das patentes, como medida de resposta.



A cimeira foi precedida por um encontro entre o anfitrião Boris Johnson e Joe Biden, na estreia deste em reuniões do G7 como presidente dos Estados Unidos.



O ambiente persistiu, para registo de imagem, na foto de família prévia ao encontro na estação balnear da Cornualha. Mas nem tudo são rosas sem espinhos, nos dossiers sobre a mesa, particularmente no dossier Irlanda do Norte, onde Londres voltou a recuar, irritando Bruxelas, que nesta matéria tem do seu lado Joe Biden, cioso das suas raízes irlandesas.