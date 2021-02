Variante britânica vai "varrer o mundo" e batalha contra a Covid-19 poderá durar uma década

A denominada variante inglesa, detetada pela primeira vez em setembro de 2020 no sudeste de Inglaterra, em Kent, já chegou a pelo menos 50 países e poderá disseminar-se pelo mundo.





Quem o diz é Sharon Peacock, chefe do programa de vigilância genética do Reino Unido para a Covid-19. Em declarações à BBC, a responsável admite que a nova variante “varreu o país” e “vai varrer o mundo, com toda a probabilidade”.





O Genomics UK Consortium para a Covid-19 é constituído por uma rede de laboratórios e órgãos de saúde pública que está atualmente a analisar cerca de 30 mil testes positivos por dia. Cerca de cinco a dez por cento dos testes positivos no Reino Unido são selecionados aleatoriamente para análise do genoma.





Nos últimos meses foram identificadas várias variantes do SARS-CoV-2, algumas bastante mais contagiosas, como é o caso da que foi descoberta no Reino Unido. Em Portugal, a propagação “vertiginosa” desta estirpe obrigou a mais restrições, nomeadamente o fecho das escolas.





“O que realmente nos afeta é a transmissibilidade. Quando o vírus estiver controlado (…) ou quando sofrer mutações para e se tornar menos virulento, então podemos deixar de nos preocupar.”, admitiu Sharon Peacock em declarações numda BBC.

Quanto às vacinas, a responsável sublinha que foram elaboradas com base em versões anteriores do vírus, mas que as inoculações aprovadas no Reino Unido parecem estar a ter resultado contra as variantes em circulação no país.







a Organização Mundial da Saúde recomendou o uso da vacina da Oxford/AstraZeneca mesmo em países que enfrentam novas variantes do SARS-CoV-2 e também em pacientes com mais de 65 anos.

No início da semana, a África do Sul tinha suspendido a vacinação com doses da AstraZeneca depois de um estudo das universidades de Oxford e Witwatersrand ter demonstrado uma eficácia “limitada” desta inoculação contra a mutação identificada no país. Em Portugal existem até ao momento dois casos confirmados da variante associada à África do Sul.