Vários feridos em ataque com faca no centro de Amesterdão

(em atualização)







Quatro dos feridos ficaram em estado crítico, informou o jornal local De Telegraaf citando o relatório policial. O suspeito terá sido dominado em Valkenstraat e também ficou ferido. O esfaqueamento terá ocorrido em vários locais de uma das zonas mais turísticas de Amsterdão.



O incidente ocorreu pelas 15h30 locais, em Sint Nicolaasstraat, uma zona turística da cidade, que inclui o Palácio Real. A polícia isolou a área e a praça vizinha de Dam durante cerca de uma hora e os transportes para a área, a partir da Estação Central de Amsterdão, foram suspensos.

"Atualmente não temos informações sobre a causa ou o motivo do incidente de esfaqueamento", adiantou a polícia num comunicado inicial, acrescentando que o caso estava sob investigação.





A necessidade de tratar os ferimentos do suspeito atrasou o seu interrogatório, revelou depois numa breve conferência de imprensa, uma hora e meia depois do ocorrido. “A situação está estável neste momento”, assegurou um porta-voz da polícia.





Pelo menos 14 veículos das forças de segurança acorreram ao local do ataque em menos de 15 minutos. Várias ambulâncias foram chamadas e um helicoptero de socorro foi filmado a sobrevoar a área e depois a pousar.







Pelo menos três das vítimas, incluindo duas pessoas mais velhas, foram levadas em ambulâncias, revelaram meios de comunicação social da cidade.

"Fiquei em choque"





A polícia pediu para testemunhas e pessoas presentes durante o ataque partilharem quaisquer vídeos e imagens captados durante o sucedido.







No momento do ataque decorria na autarquia uma sessão plenária com as autoridades municipais, a qual foi imediatamente interrompida para a presidente da Câmara de Amesterdão, Femke Halsema, acompanhar as investigações ao lado do procurador René de Beukelaer e do chefe de polícia, Peter Holla.





Uma testemunha afirmou ao jornal Algemeen Dagblad que entre as vítimas estão uma rapariga e uma senhora mais velha. "Um rapaz fugiu depois", referiu por seu lado um lojista.







“Foi muito assustador. Os clientes viram uma senhora idosa a ser esfaqueada nas costas. Estava com o marido. Só vi quando a mulher estava deitada no chão. Foi muito perturbador”, referiu o funcionário do estabelecimento.



Um transeunte que fugiu para uma loja próxima depois de testemunhar uma mulher a ser esfaqueada disse ao mesmo jornal que “a mulher caiu no chão. Estou todo a tremer, podia ter sido eu. Fiquei em choque”.







O jornal De Telegraaf citou um porta-voz da polícia que referiu que os agentes receberam um alerta de assalto ao qual responderam imediatamente e sublinhando que, apesar da detenção de um suspeito, era necessário garantir que não havia mais perigo para o público, justificando assim a presença numerosa de agentes na rua onde ocorreu o ataque e a praça vizinha, mesmo depois da conclusão do socorro e das perícias iniciais.