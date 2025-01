Ataque com faca na Alemanha faz dois mortos, incluindo uma criança

O ataque, cujo motivo é desconhecido até ao momento, ocorreu a meio da manhã e as vítimas são um homem de 41 anos e um menino de dois, disse a polícia, segundo a agência francesa AFP.





Duas outras pessoas "gravemente feridas" estão atualmente a ser tratadas no hospital.





Um suspeito de 28 anos, do Afeganistão, foi detido no local. A investigação está a avançar "em ritmo constante", disse a polícia, recusando-se a "especular" sobre os motivos do ataque.





O esfaqueamento segue-se a uma série de ataques violentos na Alemanha que levantaram preocupações sobre segurança e provocaram debates intensos sobre a imigração na campanha para as eleições legislativas, marcadas para 23 de fevereiro.



O país ficou particularmente abalado com um ataque em Solingen, onde o alegado autor, um sírio suspeito de ter ligações ao Estado Islâmico, esfaqueou três pessoas até a morte durante festividades locais no final de agosto.



O mais recente foi um ataque com um carro num mercado de Natal na cidade de Magdeburg a 20 de dezembro, no qual seis pessoas foram mortas e cerca de 200 ficaram feridas.