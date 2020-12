"Vemo-nos daqui a quatro anos". Donald Trump admite recandidatar-se em 2024

Pela primeira vez o atual Presidente dos Estados Unidos admitiu a possibilidade de avançar com uma nova candidatura à Casa Branca daqui por quatro anos.

“Foram quatro anos fantásticos. Estamos a tentar cumprir mais quatro anos. Caso contrário, vemo-nos daqui a quatro anos”, afirmou o Presidente cessante durante uma festa de Natal na Casa Branca, perante membros do Comité Nacional Republicano.



Este evento não foi aberto à imprensa mas o vídeo do discurso do Presidente foi emitido em direto na página de Facebook de um dos participantes.



De acordo com a NBC, Donald Trump está a ponderar em avançar com a campanha para 2024 a 20 de janeiro de 2021, dia em que Joe Biden toma posse como Presidente dos Estados Unidos.



O jornal The Guardian destaca que as. A Casa Branca foi palco de pelo menos um surto do novo coronavírus, tendo o próprio Presidente Trump sido hospitalizado, no início de outubro.