Venezuela pede aos EUA que doem excedente de vacinas

O pedido foi feito através de uma carta enviada ao embaixador dos EUA para a Venezuela, James Story, anunciou o presidente da ANM, Enrique S. López Loyo.



"Temos acompanhado com atenção o esforço extraordinário que a administração do presidente Biden tem feito para vacinar os cidadãos dos EUA, bem como a possibilidade de o seu país doar o excesso de vacinas em seu poder para nações menos favorecidas", diss aos jornalistas.



"Sabendo que há muitos países que poderiam beneficiar com esta ação generosa de solidariedade, sugerimos respeitosamente que a Venezuela seja considerada entre eles", acrescentou.



Na carta, a ANM sublinha que a Venezuela está a "enfrentar uma crescente epidemia da covid-19, que se soma a uma crise humanitária complexa que afeta o país desde 2016".



"A Academia tem alertado repetidamente sobre a grave situação de ter que confrontar dita pandemia com um sistema de saúde colapsado e sem o número de doses de vacinas necessárias para imunizar a quase 15 milhões de venezuelanos, ou seja, a 70% da população adulta", explica.



Na sexta-feira, o presidente da Federação Médica Venezuelana (FMV), Douglas León Natera, alertou que a Venezuela necessita 40 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sublinhando que o número de contágios no país é superior ao divulgado publicamente.



"Apenas chegaram 880 mil à Venezuela e necessitamos de 40 milhões de doses para imunizar a população venezuelana. O governo não cumpriu a promessa de comprar dez milhões de vacinas", disse Douglas León Natera.



De acordo com os dados oficiais, o país contabilizou 2.291 mortes associadas ao novo coronavírus SARS-CoV-2 e 207.870 casos da doença, desde o início da pandemia.