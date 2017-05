Vigília em Manchester de homenagem às vítimas

RTP 23 Mai, 2017, 21:31 / atualizado em 23 Mai, 2017, 21:32 | Mundo

A “Vigília pela Paz” reuniu representantes de várias religiões e membros das autoridades locais para recordar as vítimas.



Durante a vigília, o presidente da câmara de Manchester agradeceu os trabalhos das equipas de emergência médica e pediu mais respeito entre as comunidades.



Identificação das vítimas

Atentado no final do concerto

Não há indicação de portugueses entre as vítimas

Outro dos oradores foi o bispo de Manchester, David Walker, que apelou à união das diferentes comunidades."Vamos ser ainda mais fortes do que antes", exortou, recebendo uma ovação.Os participantes empunhavam um cartaz, em foram de coração, com as iniciais MCR representativas da cidade de Manchester.Das 22 vítimas mortais do atentado suicida, apenas três foram identificadas.A primeira vítima mortal a ser identificada foi Georgina Callander de 18 anos. Era uma grande fã de Ariana Grande.Safie Rose com oito anos é a vítimas mais nova identificada até agora identificada. estava no espetáculo com sua mãe Lisa Roussos e a irmã Ashlee Bromwich, que mais tarde foram encontradas feridas em hospitais separados.John Atkinson, de 26 anos, é a terceira vítima do ataque terrorista na Arena de Manchester.Além das vítimas mortais e dos 59 feridos, a maioria jovens e crianças, que se encontram internados nos hospitais da cidade, há ainda o drama dos desaparecidos. Estima-se que ainda não tinham sido encontradas 14 pessoas.O bombista suicida fez-se explodir no exterior do Manchester Arena, no final do espetáculo cantora norte-americana Ariana Grande.Poucas horas após o atentado, o grupo Estado Islâmico reivindicou o atentado.Entretanto, a polícia britânica deteve três pessoas suspeitas de terem ligações ao atentado de Manchester.Um dos detidos é um homem de 23 anos.A Secretaria de Estado das Comunidades está em permanente contacto com as autoridades de Manchester, que estão a identificar as vítimas.Um português que estava no concerto com a filha adolescente relatou à enviada-especial da RTP os momentos que se viveram após a explosão.