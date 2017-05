11h25 - Vigília em homenagem às vítimas



Esta tarde irá realizar-se uma vigília em homenagem às vítimas do atentado, anunciou o

mayor de Manchester, Andy Burnham.

Fear won't prevail. European youth will continue to enjoy their love for life, freedom & joy, together. #Manchester pic.twitter.com/ybNHmQPvl2 — Federica Mogherini (@FedericaMog) 23 de maio de 2017

If you witnessed the Manchester Arena explosion and have image or video, please help the investigation: https://t.co/YKydWRtFm3 @GMPolice pic.twitter.com/ZUB2abwcwc — Terrorism Police UK (@TerrorismPolice) 23 de maio de 2017

A primeira-ministra britânica, Theresa May, condenou o atentado no final de um concerto em Manchester como um "ataque de cobardia doentia" por visar jovens e crianças.Sublinhando que "todos os ataques terroristas são devastadores", May considerou que este se destaca "pela aterradora cobardia doente de quem visa crianças e jovens".Theresa May adiantou em conferência de imprensa que as autoridades acreditam conhecer a identidade do atacante, mas não é possível dar mais pormenores para não prejudicar as investigações.Theresa May esteve reunida com a comissão de emergência do Governo (Cobra) e adiantou ainda que a maioria dos feridos são crianças e jovens e que estão a receber tratamento em oito hospitais da região da Grande Manchester.Marcelo Rebelo de Sousa disse estar a "acompanhar com grande consternação o bárbaro atentado".Numa mensagem enviada à rainha de Inglaterra, o Presidente da República manifestou a sua solidariedade "em nome do povo português, em particular para com as famílias das vítimas".Na mensagem, o Presidente português, que se encontra numa visita ao Luxemburgo, sublinhou a importância de uma "Europa unida no combate ao terrorismo e à defesa constante e permanente dos valores da democracia, da promoção da paz e do respeito pelos direitos humanos".A chefe da diplomacia europeia, Frederica Mogherini, declarou que o "medo não vai prevalecer" e que os jovens europeus seguirão as suas rotinas com "alegria e liberdade"."Condenamos fortemente este crime cínico e desumano e estamos seguros de que os perpetradores não vão escapar ao castigo que merecem”, disse esta manhã o Presidente russo, Vladimir Putin.Segundo um comunicado do Kremlin, o chefe de Estado russo "expressou sinceras condolências" à chefe do governo britânico condenando "veementemente" o ataque.Putin mostra-se também disposto a desenvolver a cooperação antiterrorista de forma bilateral com os parceiros britânicos assim como no quadro das iniciativas internacionais.Nas redes sociais, são várias as partilhas de vídeos nos momentos que se seguiram à explosão.“Estamos em absoluta solidariedade com o povo do Reino Unido”, disse Donald Trump numa conferência de imprensa conjunta com o líder da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, em Belém.E acrescentou: "Não vou chamar-lhes monstros porque eles gostariam desse termo. Iam achar que era um ótimo nome. Vou chamar-lhes falhados daqui para a frente. É o que eles são. E vamos ter mais. Mas são falhados, lembrem-se disso".A polícia britânica apela à população para divulgar todos os vídeos e fotos da última noite no Manchester Arena de forma a ajudar à investigação.Theresa May assegurou que as autoridades estão a tratar o caso como um "assustador ataque terrorista". Esta terça-feira, a primeira-ministra vai reunir-se de emergência para avaliar quais as medidas a tomar.Eram 22h33 quando uma explosão na Manchester Arena fez pelo menos 19 mortos e 49 feridos. A polícia acredita que o indivíduo agiu sozinho, com recurso a um engenho "improvisado".Quando tudo aconteceu, na sala de espetáculos tinha terminado um concerto da cantora norte-americana Ariana Grande, sendo que grande parte do público era composto por crianças e jovens.A polícia metropolitana refere que foi alertada para uma a explosão no átrio da entrada da sala de espetáculos, enquanto a Manchester Arena assegura que ocorreu num "local público fora do recinto".