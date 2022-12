Visita de Zelensky aos EUA "tem elevado valor simbólico"

Foto: Andrej Cukic - EPA

Num comentário à notícia da deslocação do presidente ucraniano a Washington, que acontece esta quarta-feira, o ministro português dos Negócios Estrangeiros afirmou que se trata do reconhecimento da "importância específica que os Estados Unidos têm tido no apoio" ao país invadido pela Rússia de Vladimir Putin.