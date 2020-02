Vítimas relatam a pior vaga de violência sectária em Nova Deli

Peace and harmony are central to our ethos. I appeal to my sisters and brothers of Delhi to maintain peace and brotherhood at all times. It is important that there is calm and normalcy is restored at the earliest. — Narendra Modi (@narendramodi) February 26, 2020

Estes confrontos, que coincidiram com a visita à Índia do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ocorreram entre os que se manifestaram a favor e contra a lei que concede a cidadania indiana a minorias religiosas, exceto para os muçulmanos.Várias testemunhas afirmaram que multidões atacaram áreas muçulmanas durante a noite de terça-feira, queimando e roubando casas e lojas.“Espera-se que o número de mortos aumente à medida que o processo de contagem continua”, referiu o chefe do departamento médico de vítimas no Hospital Guru Tej Bahadur de Deli, acrescentando que “desde o início dos confrontos, pelo menos 200 pessoas foram tratadas no hospital, a maioria por ferimentos de bala e os restantes por traumatismo”.. Após estas acusações, o clima encontrava-se tenso em Nova Deli na manhã de quarta-feira, quando a polícia de choque fazia a patrulha nas ruas.O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, cujo Governo nacional hindu foi acusado de alimentar tensões religiosas ao introduzir a lei de cidadania, pediu paz., escreveu Modi no seu twitter."É importante que haja calma e que a normalidade seja restaurada o mais cedo possível", acrescentou.

O medo de viver na capital indiana

Muitos muçulmanos indianos apontam que o Governo os abandonou e dizem que se sentem vítimas. Associado a isto,Khurseed Alam, um motorista de riquexós que morava próximo da mesquita em Ashok Nagar, disse que as promessas de um futuro próspero não se concretizaram. A casa da sua família, onde ele morava com dez dos seus parentes, foi queimada pela multidão, juntamente com outras três casas muçulmanas e lojas vizinhas.“Eu trabalhava aqui no mercado e ganhava cerca de 500 rúpias, [cerca de seis euros], Isso também acabou agora. O que mais posso fazer?”, afirmou o motorista.Asana Begum estava escondida com outras famílias numa casa, enquanto a multidão atravessava a área. Os polícias acabaram por levá-los em segurança, mas quando voltaram para casa, nada restou. “Estou com muito medo de morar aqui agora. Em que podemos confiar para morar aqui?”, questiona-se Begum.

Depois de visitar as áreas atingidas pelos confrontos no leste de Deli, o assessor de segurança nacional da Índia, Ajit Doval, minimizou a violência, dizendo que "não havia inimizade" entre os habitantes locais e que apenas "alguns criminosos" eram responsáveis por incentivarem problemas.