Vocalista dos Radiohead atacado por ativista pró-palestiniano

O cantor e compositor fazia uma atuação a solo quando um membro do público o desafiou sobre o tema da guerra em Gaza: "Quantas crianças mortas serão necessárias para condenar o genocídio em Gaza?"

Respondendo-lhe duramente e acusando-o de arruinar o concerto, Thom Yorke provocou-o ordenando-lhe que se juntasse a ele no palco: "Não fique aí como um cobarde, venha aqui e diga isso na minha cara".

Thom Yorke deixou o palco por alguns momentos enquanto o público criticava o homem que o questionou.

O cantor voltou alguns minutos depois para tocar "Karma Polisse", hit do Radiohead lançado em 1997.

Em 2017, o grupo britânico denunciou uma campanha que incentivava o cancelamento de um concerto em Israel, apelando a um boicote condescendente e a um "extraordinário desperdício de energia".

Mais tarde, numa publicação na rede social Twitter (atualmente X), o cantor sublinhou que "tocar num país não significa apoiar o seu governo".

"Atuamos em Israel há mais de 20 anos com sucessivos governos, alguns mais liberais do que outros. Como na América. Não apoiamos [o primeiro-ministro israelita Benjamin] Netanyahu mais do que Donald Trump, mas continuamos a atuar nos Estados Unidos", explicou.