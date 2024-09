Volodymyr Zelensky antecipa junto de Joe Biden a apresentação do seu "plano de vitória"

Numa conferência em Kiev, organizada pela Fundação Viktor Pintchuk, Volodymyr Zelensky revelou que o seu aliado mais poderoso ficará a par do plano no final de setembro.Zelensky descreveu este plano como "um, coisas suficientes, para colocar a guerra na via da paz", sem se alongar em pormenores.

Esta quarta-feira, o líder ucraniano rejeitara uma proposta de paz sino-brasileira, considerando-a "destrutiva" e simples "declaração política".





A proposta referida foi apresentada em maio passado. Dia 5 de setembro, Vladimir Putin afirmou que o Brasil, a China e a Índia poderiam mediar as negociações de paz.





"Não nos perguntaram nada", afirmou Zelensky em entrevista ao portal Metrópoles. "A Rússia aparece e diz que apoia a proposta do Brasil e da China. Nós não somos tolos. Para que serve esse teatro", questionou, referindo que o atual ocupante do Palácio do Planalto é "pró-russo".

"Vocês falaram com a Rússia sobre uma iniciativa, apresentaram esta iniciativa e disseram: 'esta é a nossa proposta'. Bem, definitivamente não se trata de justiça, não se trata de valores. Definitivamente é uma falta de respeito à Ucrânia", afirmou Zelensky.

Kursk com os "resultados esperados"

Em simultâneo com as declarações de Putin,enquanto as forças ucranianas ocuparem a região fronteiriça de Kursk.Esta sexta-feira, o presidente ucraniano mostrou-se confiante nesta operação, que teve por objetivo obrigar a Rússia a desviar atenções e meios da sua ofensiva na Ucrânia."Honestamente,, mesmo se naquela área as dificuldades são múltiplas", revelou.

Zelensky afirmou que a Rússia foi forçada a colocar 40 mil homens em Kursk.





Esta quinta-feira o exército russo anunciou ter recuperado algumas localidades ocupadas pela Ucrânia, pela primeira vez desde o início da operação de Kiev lançada no início de agosto.

O presidente da Ucrânia reconheceu as perdas mas não se mostrou impressionado, limitando-se a referir que o contra-ataque russo estava "conforme" aos planos de Kiev.

Cedências dos aliados

Com menos recursos, de armamento, operacionais e humanos, do que a Rússia, a Ucrânia tem-se remetido à defensiva, com exceção da operação em Kursk. A superioridade aérea é uma das maiores vantagens russas.Kiev tem insistido junto dos aliados ocidentais no pedido de autorização para usar mísseis fornecidos pelos países NATO de forma a atingir bases militares e outros alvos no interior da Rússia, sobretudo de forma a diminuir a capacidade aérea russa.Os aliados sempre hesitaram em dar este passo, que pode ser entendido como um envolvimento direto da organização na guerra.Esta sexta-feira surgiram sinais de que

Volodymyr Zelensky reconheceu esta sexta-feira que, no que diz respeito à paz, "o caminho a percorrer ainda é longo".









Num sinal de esperança, havia anunciado antes a libertação de 49 ucranianos, "militares e civis", detidos na Rússia e que "já regressaram a casa".

Ao anunciar a novidade na rede Telegram, Zelensky publicou várias fotografias dos soldados, incluindo mulheres, em território ucraniano e envoltos nas bandeiras azuis e amarelas, do país.Entre os regressados encontram-se antigos combatentes da Azovstal, a siderurgia sitiada pelo exército russo em Mariupol (sudeste) na primavera de 2022.