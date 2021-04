Vulcão das Caraíbas "explode" e envia colunas de cinzas a 8 quilómetros de altura

"Às 08:41 (13:41 hora de Lisboa), uma erupção explosiva deflagrou no vulcão Soufriére, em São Vicente. É o ponto culminante da atividade sísmica que começou em 8 de abril. A erupção está ainda a ocorrer", informou o Centro de Pesquisa Sísmica da Universidade das Índias Ocidentais em Trinidad e Tobago, na sua conta na rede social Twitter.







Ralph Gonsalves, primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, uma cadeia de pequenas ilhas das Caraíbas, ordenou a evacuação da área na quinta-feira, quando os sinais de actividade vulcânica iniciados em dezembro se agravaram. "As pessoas ainda estão a ser evacuadas da zona vermelha, começou ontem à noite e prolongou-se pela madrugada" disse Lavern King, de 28 anos, voluntário nos abrigos da capital Kingstown e noutros locais. "Está tudo em ebulição".

As cinzas caíram mesmo no aeroporto internacional de Argyle.Erouscilla Joseph, diretora do Centro de Pesquisa Sísmica admitiu que "" sem que seja possivel prevêr se serão mais fortes ou mais fracas.

Não há noticia imediata de vitimas.







A última erupção do La Soufriére - cujo nome significa boca de súlfur ou enxofre - deu-se em 1979, depois da penúltima, em 1902, ter morto 1.600 pessoas.

Evacuação

Dois navios dos Cruzeiros Royal Carabbien são esperados esta sexta-feira e um terceiro para os próximos dias, assim como dois navios Carnival, para recolher pessoas."Não vai correr tudo perfeitamente mas", afirmou o primeiro-ministro, revelando que tem estado em contacto com os seus homólogos da região para que as pessoas sem passaporte possam viajar apenas com o bilhete de identidade."Isto é uma emergência e todas as pessoas compreendem isso", disse Gonsalves.antes de embarcarem nos navios cruzeiro fretados para o efeito, ou de serem transportadas para residência temporária noutras ilhas.

Gonsalves recomendou que os deslocados que prefiram ficar em São Vicente e nas Grenadinas se façam igualmente vacinar. A cadeia de ilhas tem pouco mais de 100 mil habitantes.







Peritos sismicos "alertaram as autoridades para a possibilidade de erupção depois de notarem um aumento dos movimentos do magma próximo da superfície às 03h00 da madrugada de quinta-feira" dia 8 de abril, referiu Joseph. A situação agravou-se muito rapidamente, acrescentou, para sublinhar a impossibilidade de prever o que pode suceder nas próximas horas ou dias.



Entre outras anomalias, a equipa de sismólogos enviados para São Vicente em dezembro, observou alterações no lago da cratera, a formação de um novo cume, emissões de gases e atividade sísmica.





Erouscilla Joseph revelou que se organizaram equipas para recolher os habitantes das zonas vermelhas sem meios de transporte para os levar até aos abrigos improvisados. "Sabemos quem são porque estudámos isso com tempo", afirmou.







Aqueles que embarcarem nos navios permanecerão ao largo enquanto for necessário sem necessidade de desembarcarem noutros portos, acrescentou.

"Não quero que entrem em pânico, isso seria o pior que poderiam fazer", referiu Gonsalves.A imprensa local tem referido igualmente, a norte de São Vincente e além de Santa Lúcia.Nas ilhas leste das Caraíbas existem vários outros vulcões e 17 dos 19 activos na área encontram-se em 11 ilhas, com os dois restantes, submarinos, ao largo de Granada. Um destes, Kick'Em Jenny, tem estado activo nos últimos anos.Apesar disso, o que tem registado maior actividade é o Soufriére Hills em Montserrate, em erupção contínua desde 1995 e que destruiu a cidade capital, Plymouth, e matou 19 pessoas em 1997.