Wikileaks. Justiça britânica bloqueia extradição de Julian Assange para os EUA

A justiça britânica anunciou esta segunda-feira a decisão sobre o pedido de extradição do fundador do Wikileaks, reclamado pelos Estados Unidos. Julian Assange seria julgado em território norte-americano pela divulgação de milhares de documentos confidenciais, mas Londres anunciou hoje o bloqueio da extradição com base nas "condições mentais" do whistleblower.