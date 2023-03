Xi diz a Putin que "maioria dos países apoia um alívio das tensões"

"Há cada vez mais vozes racionais e pacíficas", declarou o líder chinês, acrescentando queSegundo um comunicado difundido esta terça-feira pela diplomacia do país asiático, Jinping terá transmitido a Putin que esses países "querem que a paz e as negociações sejam promovidas e opõem-se a que seja atirada mais lenha para a fogueira".

Os líderes cumprimentaram-se no Kremlin como "querido amigo". O primeiro encontro entre os dois nesta visita durou quatro horas e meia.

, insistiu, passando a lembrar o plano para a paz que a própria China apresentou no passado mês de fevereiro."Acreditamos que, quanto mais difícil é, mais espaço deve ser deixado para a paz. Quanto mais complexo o conflito, mais esforços devem ser feitos para não abandonar o diálogo", defendeu Xi.Por fim, o presidente terá dito ao homólogo russo que a China continua disposta a “desempenhar um papel construtivo na promoção de uma solução política para o conflito”.Em comentários emitidos na televisão,. Xi, por sua vez, elogiou Putin e previu que este será reeleito no próximo ano.Segundo a agência russa de notícias RIA, o líder chinês convidou o russo a visitar o país asiático já em 2023.

Xi Jinping poderá falar com Zelensky

Esta terça-feira, os dois líderes deverão voltar a reunir-se para novas conversas. Após a visita a Moscovo, Xi Jinping deverá falar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apesar de a chamada ainda não ter sido oficialmente confirmada.“Não sei, estamos à espera de confirmação”, disse a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, numa entrevista aoA visita do presidente chinês a Moscovo realiza-se poucos dias depois de um tribunal internacional acusar Putin de crimes de guerra, emitindo um mandado de detenção do presidente russo.Negando as acusações, Moscovo garantiu que acolheu órfãos para os proteger e abriu um processo criminal contra os juízes do TPI. Já Pequim considerou que o mandado de detenção reflete “padrões duplos”.Os Estados Unidos denunciaram entretanto a visita de Xi à Rússia, considerando-a uma prova de que Pequim está a fornecer a Moscovo "cobertura diplomática" para cometer mais crimes."O fato de o presidente Xi estar a viajar para a Rússia dias depois de o Tribunal Penal Internacional emitir um mandado de detenção para o presidente Putin sugere que", defendeu o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse por sua vez que Xi deveria usar a sua influência para pressionar Putin a retirar as tropas da Ucrânia.O líder chinês, que iniciou recentemente o seu terceiro mandato, tem tentado retratar Pequim como um agente para a paz na Ucrânia, apesar de continuar a aprofundar os laços económicos com a Rússia, um dos seus aliados mais próximos.

Primeiro-ministro japonês vai a Kiev

Enquanto Putin recebia o presidente chinês, outra nação asiática atuava no sentido oposto., para entregar uma mensagem de solidariedade e de apoio à Ucrânia.Kishida deve encontrar-se com o presidente Zelensky ainda esta terça-feira, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão.A visita acontece na mesma altura em que, no leste da Ucrânia, onde as forças ucranianas resistem desde o verão passado à ocupação russa.

A guerra que devastou várias cidades ucranianas já provocou a fuga de milhões de pessoas e matou dezenas de milhares de civis.