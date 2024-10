Xi Jinping dá "significado estratégico" à relação com Irão

Xi Jinping e Masud Pezeshkian reuniram-se na quarta-feira à margem da cimeira dos BRICS, a decorrer na cidade russa de Kazan, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em comunicado.

O presidente chinês sublinhou que as relações entre os dois países adquiriram um "significado estratégico" no meio de "transformações globais aceleradas", acrescentou.

"A China reafirma o apoio ao Irão na defesa da soberania e segurança, bem como no desenvolvimento económico e social", disse o líder chinês, num período de tensão entre Teerão e Israel.

Xi acrescentou que a China está "profundamente preocupada com a atual situação no Médio Oriente", referindo que "conseguir um cessar-fogo em Gaza é a chave para aliviar as tensões na região".

"A comunidade internacional deve trabalhar em conjunto para instar as partes relevantes a aplicar seriamente as resoluções do Conselho de Segurança da ONU para evitar nova escalada", afirmou Xi.

As duas nações comprometeram-se a trabalhar em conjunto com base no "respeito pelas normas internacionais, na salvaguarda dos seus direitos legítimos e no reforço da cooperação em vários domínios", lê-se na mesma nota.