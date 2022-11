"Xi Jinping, demite-te". Protestos contra "covid zero" na China sobem de tom

Esta vaga de contestação da política deimplementada pelo Governo chinês seguiu-se a um protesto em Urumqi, cidade do noroeste do país, onde aEm Xangai, reporta a britânica BBC,. Frases raras entre uma das populações mais vigiadas do mundo. Outras pessoas em protesto empunharam bandeiras brancas.

Houve também protestos em universidades da capital, Pequim, e de Nanjing.



Ouvida pela estação pública britânica, uma manifestante disse ter ouvido polícias a admitirem sentir a mesma revolta. “Eles vestem fardas, por isso estão a fazer o seu trabalho”, contrapôs.Em declarações à Associated Press, outro manifestante contou que a polícia espancou um dos seus amigos e lançou gás pimenta na direção de outros dois.

Universitários em protesto

Angry protests continue in China. This in Beijing. pic.twitter.com/atxhagSyzl — Frida Ghitis (@FridaGhitis) November 27, 2022

. Foi o que aconteceu na Universidade Tsinghua, na capital, segundo um estudante citado pela France Presse.Num gesto simbólico de desafio à censura do aparelho de Estado, um grupo de manifestantes de Pequim mostrou-se com cartazes em branco e entoou cânticos pela liberdade e a democracia.Entre os vídeos divulgados nas redes,

O portal especializado What’s On Weibo indica que vários utilizadores da rede social Weibo exprimiram apoio às vigílias e pediram aos participantes que se protegessem.



Os mais recentes números da Comissão Nacional de Saúde da China indicam que o país fixou, nas últimas 24 horas, um máximo de infeções: perto de 40 mil novos casos diagnosticados no sábado, a larga maioria sem quaisquer sintomas.Pequim apresenta atualmente os índices mais altos de contágio. Os últimos dados oficiais apontam para mais de 4.300 novos casos de infeção diagnosticados no sábado, dos quais 82 por cento são assintomáticos.



