Zelensky acusa Rússia de negar acesso ao cereais à África e Ásia

Reuters

No entender de Volodymyr Zelensky, a Rússia tem de sentir de outra forma as consequências da invasão da Ucrânia:



O conflito já causou mais de quatro mil mortes civis, nas contas das nações unidas que admite a possibilidade do número real ser muito maior...



Mais de oito milhões de pessoas tiveram de abandonar as casas e mais de seis milhões e meio de ucranianos estão refugiados noutros países.