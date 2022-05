Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

9h09 - Mísseis com alcance de 70 quilómetros “são mais do que suficientes”



Oleksiy Arestovych, um dos principais conselheiros do presidente ucraniano, estima que projéteis norte-americanos com um alcance de 70 quilómetros seriam “mais do que suficientes” para repelir as forças russas.



“Se eles não estão a planear dar-nos 300 [quilómetros], em primeiro lugar pode ser apenas nesta fase. E, em segundo lugar, 70 quilómetros seriam mais do que suficientes”, advogou Arestovych, em conversa com Mark Fevgin, no canal deste advogado russo no YouTube.



Volodymyr Zelensky e outros responsáveis ucranianos têm-se desdobrado em apelos ao envio, por parte de Washington, de sistemas de rockets múltiplos de longo alcance, tendo em vista retaliar contra os bombardeamentos russos no Donbass. A Administração Biden teme, contudo, que tais projéteis pudessem dar lugar a uma escalada no conflito, arrastando a NATO para uma guerra com a Rússia.



8h55 - A mais recente mensagem de Zelensky



Retomamos o mais recente vídeo do presidente ucraniano, que, na última noite, alertou para as consequências globais do bloqueio russo das exportações de cereais da Ucrânia.

Há luz verde por parte dos líderes dos países-membros da União Europeia para um embargo de até 90 por cento às importações de petróleo russo, a concretizar até final de 2022. No imediato, este embargo parcial abarcará 75 por cento das importações. O acordo foi alcançado na reunião de extraordinária do Conselho Europeu, em Bruxelas.



Há, todavia, questões pendentes a discutir esta terça-feira em Bruxelas. Em cima da mesa está a possibilidade de diferentes regimes para alguns países.



O Conselho Europeu admite uma exceção no embargo ao petróleo russo. Exceção relacionada com o petróleo que chega à Europa através de oleodutos. Foi esta a fórmula divisada para fazer face à oposição húngara ao embargo. Ainda assim, o Conselho Europeu diz que espera reverter esta exceção logo que possível.



O sexto pacote de sanções europeias contra a Rússia inclui a suspensão do acesso do maior banco russo, o Sberbank, ao sistema de pagamentos Swift. Ficam também banidos mais três órgãos de comunicação social da Rússia. E são sancionados "indivíduos responsáveis por crimes de guerra na Ucrânia".



O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, referiu-se ao que disse ser "a especulação sobre uma falta de unidade europeia": "Não subestimamos todas as dificuldades. Sabíamos que precisávamos de algumas semanas antes de podermos tomar uma decisão".



Moscovo reitera que está preparada para permitir a exportação de cereais ucranianos através do Mar de Azov e do Mar Negro. Impõe, todavia, a mesma condição - têm de ser levantadas as sanções contra a Rússia. Esta posição foi reafirmada após uma conversa telefónica entre os presidentes turco, Recep Tayyip Erdogan, e russo, Vladimir Putin.



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinala que o bloqueio russo às exportações de cereais nos portos ucranianos provocou já um aumento dos preços à escala mundial.



Portugal dispõe de reservas de cereais para um mês e garantiu ajudas comunitárias para aumentar a produção e enfrentar o aumento dos preços. O Governo propõe-se colocar o país a produzir 38 por cento dos cereais que consome, contra os atuais 18 por cento.



A situação no Donbass, região do leste da Ucrânia, continua "extremamente difícil", afirmou Volodymyr Zelensky na sua última alocução noturna. As forças russas, acrescentou o presidente ucraniano, voltaram também a bombardear Kharkiv na segunda-feira, assim como a região de Sumy, "ao longo da fronteira entre a Ucrânia e a Rússia".



Soldados e tanques russos estão a avançar para o centro de Severodonetsk, a maior cidade do Donbass ainda sob controlo ucraniano, embora precário. O governador regional, Serhiy Gaidai, fala de "batalhas pesadas" nas ruas.

Volodymyr Zelensky alerta para o agravamento dos preços.Severodonetsk, no leste da Ucrânia, ainda não caiu para mãos russas e os soldados ucranianos continuam a assegurar a defesa. Mas "não é possível" retirar civis, segundo Oleksandr Stryuk, responsável pela administração da cidade, citado pela agência Reuters.No Telegram, por sua vez, o governador de Lugansk, Serhiy Haidai, admitiu que "a situação é extremamente complicada".Um navio carregado com metal largou do porto de Mariupol, no sul da Ucrânia. É o primeiro cargueiro a fazê-lo desde que a cidade foi tomada pelas forças russas.“Hoje, 2.500 toneladas de chapas laminadas deixaram o porto de Mariupol. O navio dirige-se para Rostov”, escreveu o chefe dos separatistas pró-russos de Donetsk, Denis Pushilin, na plataforma de mensagens Telegram.Um porta-voz daquela infraestrutura portuária, citado pela Reuters, adiantara, na passada semana, que o navio em causa transportaria mais de duas mil toneladas de metal até à cidade russa de Rostov.As autoridades ucranianas descrevem este carregamento como pilhagem.Na avaliação diária da situação na Ucrânia, o Ministério da Defesa do Reino Unido estima que a Rússia ainda tem desafios de monta pela frente, na tentativa de ocupar a região do Donbass.“A captura de Lyman apoia o seu principal esforço operacional, que continua a ser o cerco de Severodonetsk e o fecho da bolsa em redor das forças ucranianas node Lugansk”, refere o Governo britânico, a partir dos dados coligidos pelos serviços de informações militares.“A Rússia terá de assegurar mais objetivos operacionais desafiantes além de Severodonetsk, incluindo a cidade-chave de Kramatorsk e a principal estrada M04 Dnipro-Donetsk”.O governador da região de Lugansk, no leste da Ucrânia, mostra-se convicto, em declarações ao canal televisivo ucraniano 1+1, de que continua a ser possível retirar tropas de Severodonetsk para Lysychansk.“Em Severodonetsk, uma parte da cidade já está sob controlo do exército russo”, diz Serhiy Haidai.“Há poucos dias, eles disseram que tinham tomado toda a cidade, mas não é esse o caso. Temos lá os nossos rapazes, eles estão a combater. Por isso, [os russos] não conseguem avançar livremente”, acrescenta.“Penso que não há risco de cerco. A retirada [de tropas ucranianas] para Lyzychansk continua a ser possível. O resto do território sob controlo ucraniano está a ser bombardeado”.O Conselho Europeu aprovou o embargo parcial do petróleo russo que chega por via marítima à Europa, o que representa dois terços do produto que entra na União Europeia.O correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente, explicou na última noite o que está em causa.