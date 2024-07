Zelensky admite que pode ser "duro trabalhar" com Donald Trump

Zelensky que participa hoje numa reunião do executivo britânico, em Londres, acrescentou, no entanto, que está preparado para "trabalhar" com quem quer que alcance o cargo de chefe de Estado norte-americano, após as eleições de novembro, nos Estados Unidos.

As declarações de Zelensky foram registadas pela televisão pública britânica, BBC, após Donald Trump ter anunciado que o senador do Estado norte-americano do Ohio, J.D. Vance, como candidato do Partido Republicano à vice-presidência dos Estados Unidos.

Vance, 39 anos de idade, chegou a afirmar "que não importa o que possa acontecer na Ucrânia".

A candidatura de J.D. Vance ao cargo de vice-presidente dos Estados Unidos provocou preocupações sobre os compromissos dos Estados Unidos com a Ucrânia, em caso de vitória do Partido Republicano.

"Talvez ele não entenda, realmente, o que está a acontecer na Ucrânia. Por isso temos de trabalhar com os Estados Unidos", declarou Zelensky.

Por outro lado, o chefe de Estado da Ucrânia disse que não espera mudanças quanto à posição do Reino Unido, com a tomada de posse o novo primeiro-ministro, Keir Starmer.

"Gostaria que o primeiro-ministro Starmer fosse especial e que falasse de política internacional, de defesa e segurança mundial e da guerra na Ucrânia", disse.

O líder ucraniano encontra-se no Reino Unido onde participou, quinta-feira, na Cimeira da Comunidade Política Europeia que inclui os 27 membros da União Europeia e 20 países que não pertencem ao bloco europeu como o Reino Unido.