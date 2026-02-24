Zelensky desafia União Europeia a definir data para adesão da Ucrânia

“Putin não consegue aceitar uma coisa simples: que em algum lugar as pessoas possam viver de forma diferente e desfrutar de uma vida que não seja a que ele prefere”, declarou.





Zelensky adiantou ainda que haverá novas conversas no formato trilateral com os EUA e a Rússia “durante esta semana ou nos próximos dez dias”.



“Precisamos de paz, mas temos que nos preparar para qualquer outro tipo de desafio vindo da Rússia”, avisou.





, disse Zelensky num discurso em vídeo dirigido ao Parlamento Europeu esta terça-feira, para assinalar o quarto aniversário da invasão russa em larga escala.Caso contrário, Zelensky avisa que o presidente russo, Vladimir Putin, "encontrará uma forma de bloquear a adesão da Ucrânia durante décadas, dividindo-vos, dividindo a Europa".“Portanto, não deve haver lugar no mundo livre para o petróleo russo, para os petroleiros russos, para os bancos russos, para as sanções russas… esquemas, ou para quaisquer criminosos de guerra russos. Chegou a hora de banir completamente todos os participantes da agressão russa de toda a Europa”, disse o presidente ucraniano.O apelo surge depois de, na segunda-feira, a União Europeia não ter conseguido aprovar o 20.º pacote de sanções à Rússia, preparado precisamente para assinalar o quarto aniversário da guerra, devido à oposição da Hungria.O presidente ucraniano afirma que a Europa enfrenta, da parte da Rússia, “uma mentalidade de ditadura instável que não consegue aceitar que, na Europa, toda vida importa, os direitos humanos são importantes e as nações são protegidas, sejam elas grandes ou pequenas”.Zelensky falou por videoconferência na sessão plenária extraordinária do Parlamento Europeu, em Bruxelas, para assinalar o quarto aniversário da guerra.O discurso do presidente ucraniano marcou o início da sessão, que continua com os eurodeputados a debater a guerra e o apoio da UE à Ucrânia, que devem depois votar uma resolução.