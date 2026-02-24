Mundo
Guerra na Ucrânia
Zelensky desafia União Europeia a definir data para adesão da Ucrânia
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está a pressionar para que seja definida uma data para a Ucrânia aderir à União Europeia, alertando que, sem uma data definida, a Rússia poderá tentar bloquear a decisão.
"É importante termos uma data clara para a nossa adesão à União Europeia", disse Zelensky num discurso em vídeo dirigido ao Parlamento Europeu esta terça-feira, para assinalar o quarto aniversário da invasão russa em larga escala.
Caso contrário, Zelensky avisa que o presidente russo, Vladimir Putin, "encontrará uma forma de bloquear a adesão da Ucrânia durante décadas, dividindo-vos, dividindo a Europa".
"Devemos estar tão determinados e fortes como estávamos quando a invasão começou", pois "a ameaça não diminuiu", instou.
Zelensky pede que a Europa e os EUA continuem “a aplicar formalmente todas as formas de medidas de proteção contra a Rússia”, em particular sanções contra tudo aquilo que “encha os cofres de Putin e lhe permita prolongar esta guerra”.
“Portanto, não deve haver lugar no mundo livre para o petróleo russo, para os petroleiros russos, para os bancos russos, para as sanções russas… esquemas, ou para quaisquer criminosos de guerra russos. Chegou a hora de banir completamente todos os participantes da agressão russa de toda a Europa”, disse o presidente ucraniano.
O apelo surge depois de, na segunda-feira, a União Europeia não ter conseguido aprovar o 20.º pacote de sanções à Rússia, preparado precisamente para assinalar o quarto aniversário da guerra, devido à oposição da Hungria.
Apesar disso, Zelensky disse acreditar “sinceramente que muitos europeus se preocupam com o que acontecerá com a Ucrânia e se seremos capazes de alcançar uma paz confiável e duradoura”.
O presidente ucraniano afirma que a Europa enfrenta, da parte da Rússia, “uma mentalidade de ditadura instável que não consegue aceitar que, na Europa, toda vida importa, os direitos humanos são importantes e as nações são protegidas, sejam elas grandes ou pequenas”.
O discurso do presidente ucraniano marcou o início da sessão, que continua com os eurodeputados a debater a guerra e o apoio da UE à Ucrânia, que devem depois votar uma resolução.
Zelensky adiantou ainda que haverá novas conversas no formato trilateral com os EUA e a Rússia "durante esta semana ou nos próximos dez dias".Zelensky falou por videoconferência na sessão plenária extraordinária do Parlamento Europeu, em Bruxelas, para assinalar o quarto aniversário da guerra.
