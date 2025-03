Zelensky descreve ataques russos como "sinal claro" de que Moscovo não quer "paz real"

Last night, there were another 117 proofs in our skies of how Russia continues to drag out this war – 117 strike drones, most of them Shaheds. A significant number were shot down by our air defenders.



De acordo com Volodymyr Zelensky, o exército russo lançou "117 drones explosivos" contra cidades e vilas ucranianas na noite de terça, acrescentando que “um número significativo foi abatido”., acrescentou, apelando aos seus aliados que "pressionem" o Kremlin "para pôr fim aos ataques russos", exigindo em particular "mais sanções dos Estados Unidos".A declaração de Zelensky surge um dia depois de os Estados Unidos terem anunciado que chegaram a acordos separados com a Ucrânia e a Rússia para cessar os combates no Mar Negro e travar os ataques contra alvos energéticos."Estamos satisfeitos com a forma pragmática e construtiva com que o nosso diálogo se está a desenvolver e com a forma como está a produzir resultados", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos jornalistas.Peskov disse que os contactos entre a Rússia e os EUA permitiram que uma lista de instalações russas e ucranianas abrangidas por uma moratória temporária sobre ataques contra alvos energéticos fosse acordada rapidamente.Por sua vez, Peskov garante que o acordo está em vigor e está a ser cumprido pelas forças armadas russas.Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira que chegaram a acordo com Kiev e Moscovo para implementar um cessar-fogo no Mar Negro . Segundo o comunicado da Casa Branca, o entendimento visa "garantir a navegação segura, eliminar o uso da força e impedir o uso de embarcações comerciais para fins militares".No entanto, este compromisso permanece muito incerto nesta fase, uma vez que Moscovo exige uma série de condições antes da sua implementação.O porta-voz do Kremlin disse que estas condições são as mesmas que foram impostas pela Rússia na altura do acordo original do Mar Negro. Segundo Peskov, “todas as condições foram cumpridas, exceto aquelas referentes ao lado russo”. “Então desta vez a justiça deve prevalecer e nós vamos continuar o nosso trabalho com os americanos", asseverou.Na altura, a Rússia considerou que os obstáculos às suas próprias exportações de alimentos e fertilizantes não tinham sido atenuados conforme prometido nos termos do acordo.Desde então, a Ucrânia estabeleceu um corredor marítimo que lhe permite negociar, mas os seus portos e navios são atacados regularmente.