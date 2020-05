14 crianças internadas no Dona Estefânia

Entrámos na segunda semana da fase dois do desconfinamento. O número de infetados em Portugal subiu para quase 30 mil e 800. A Directora-geral da Saúde diz que é prematuro e não há dados para afirmar que esteja a subir do número de crianças internadas por causa do desconfinamento. Há nesta altura 14 crianças no Hospital Dona Estefânia. Duas estão nos cuidados intensivos, mas porque têm doenças crónicas.