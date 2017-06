1400 invasões de drones em corredores aéreos da UE em 2016

Foto: Reuters

No último mês houve seis incidentes em que estes aparelhos telecomandados chegaram perigosamente perto de aviões de passageiros.



O último registo aconteceu na noite de domingo, quando um <i>drone</i> passou perto de um avião da TAP com 74 passageiros a bordo. Este aparelho fazia a aproximação à pista do aeroporto de Lisboa.



O diretor do Gabinete, Nelson Oliveira, refere que o número de incidentes tem aumentado quer em Portugal, quer a nível global, e por isso a estrutura que estuda os acidentes aéreos vai fazer um estudo.