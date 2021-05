45 anos de poder local: Descentralização e Novas competências

A Descentralização e Novas competências é um dos temas mais importantes para a agenda dos municípios no próximo mandato autárquico. O professor da Universidade do Minho, Pedro Camões, diz que o processo está muito atrasado e numa fase incipiente. Considera que na teoria ele é positivo, mas precisa de ter impulsos claros de cedência de responsabilidades do poder central para o poder local, num país que é inequivocamente centralista. O envelope financeiro deste processo, algo muito reclamado pelas autarquias, é um aspeto crucial, mas que nem sequer foi implementado. Para este professor da Universidade do Minho, a descentralização e as novas competências vão representar um acréscimo de despesa para os municípios e se não houver transferência de dinheiro tudo isto pode ficar comprometido. A entrevista é da jornalista Cláudia Costa.