600 Vacinas inutilizadas por alegada má utilização do sistema de refrigeração

Este lote, com cerca de 600 vacinas, ficou dafinicado durante a noite de segunda para terça-feira, ao que tudo indica, por causa de uma utilização inadequada do sistema de refrigeração do hospital.O conselho de administração "ordenou de imediato a abertura de um processo de inquérito, deu indicações para reforçar a vigilância às vacinas e e admite avançar com uma participação por eventual processo crime.O hospital diz que lamenta profundamente este caso, uma vez que, em toda a rede do SNS, são fornecidas instruções de trabalho específicas para o manuseamento deste sistema.





Pormenores sobre este caso com a jornalista Alexandra Madeira.