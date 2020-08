Acesso ao Ensino Superior. O esforço para cumprir diretivas da DGS

Há mais de 51 mil vagas nas universidades e politécnicos, o número mais elevado dos últimos sete anos. Lideram no aumento de lugares as universidades de Lisboa e do Porto.

Uma vez que as médias dos exames nacionais subiram, está também previsto que as médias de acesso sejam mais elevadas. A primeira fase de acesso ao ensino superior termina a 23 de agosto.



Rui Vieira de Castro, reitor da universidade do Minho, falou à RTP sobre o processo que agora se inicia, em contexto de pandemia, e o esforço das universidades para cumprir as diretivas da DGS.



O responsável mostrou-se "muito preocupado".