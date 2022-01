Açores registam recorde diário de 868 novos casos

No boletim diário, a Autoridade Regional de Saúde indica que estão hoje hospitalizadas 46 pessoas, mais três do que na segunda-feira, com seis doentes em cuidados intensivos (mais dois do que na segunda-feira).

Quanto aos novos casos de infeção por SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, o anterior máximo diário dos Açores dizia respeito a 13 de janeiro, com 605 novos casos, sendo então 336 em São Miguel.

Nas últimas 24 horas, foram diagnosticados no arquipélago 868 novos casos positivos de covid-19 e 602 dizem respeito à ilha de São Miguel.

Após 3.158 análises, foram ainda identificados 176 novos casos na ilha Terceira, 52 no Pico, 26 no Faial, cinco em São Jorge, cinco nas Flores e dois em Santa Maria.

O arquipélago regista presentemente 3.894 casos positivos ativos, sendo 2.759 em São Miguel, 616 na Terceira, 218 no Pico, 196 no Faial, 38 em Santa Maria, 37 em São Jorge, 29 nas Flores e um na Graciosa.

Hoje, estão internadas 46 pessoas, sendo 33 no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, São Miguel, com quatro pacientes em cuidados intensivos.

No Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira estão 10 doentes, um dos quais em cuidados intensivos.

Há três doentes no Hospital da Horta, um em cuidados intensivos.

Na ilha de São Miguel, 245 dos novos casos positivos dizem respeito ao concelho de Ponta Delgada, 201 ao da Ribeira Grande, 69 a Vila Franca do Campo, 67 à Lagoa, 11 à Povoação e nove ao Nordeste.

Na Terceira, foram diagnosticados 104 novos casos no concelho de Angra do Heroísmo e 72 no da Praia da Vitória.

No Pico, há 22 novos casos no concelho da Madalena, 16 no concelho de São Roque e 14 no concelho das Lajes.

O Faial registou 26 novos casos no concelho da Horta.

Em São Jorge, foram diagnosticados três novos casos positivos no concelho das Velas e dois no concelho da Calheta.

Nas Flores, foram registados cinco novos casos positivos no concelho das Lajes.

Em Santa Maria há dois novos casos positivos no concelho de Vila do Porto.

Nas últimas 24 horas foram registadas 354 recuperações.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até segunda-feira, 204.474 pessoas tinham nos Açores a vacinação primária completa (86,5% da população) e 66.182 tinham recebido a dose de reforço (28%).

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou 5.537.051 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.334 pessoas e foram contabilizados 1.906.891 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em novembro, tornou-se dominante em vários países, incluindo em Portugal.