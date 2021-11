Açores também vão exigir teste negativo aos passageiros provenientes do estrangeiro

"No que diz respeito ao acesso de estrangeiros, na chegada ao território dos Açores, nós vamos, aqui também, adotar o mesmo sistema de exigência de teste, tal como a nível nacional o Conselho de Ministros exigiu", declarou Bolieiro aos jornalistas.

O chefe do executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM) falava hoje após uma reunião com a Câmara Municipal de Vila de Porto, em Santa Maria.

O presidente do Governo dos Açores remeteu mais esclarecimentos para a reunião do Conselho de Governo que se vai realizar na quarta-feira.

Nessa reunião, revelou, vão ser adotadas novas medidas quanto ao uso de máscara em espaços fechados.

"Amanhã, em sede do Conselho de Governo, aprovaremos a resolução no sentido de mais prudência e utilização dos equipamentos individuais de proteção também com outra exigência, designadamente o uso da máscara em espaços fechados", afirmou.

Bolieiro salientou que o Governo Regional vai "recorrer à prudência" apesar de os Açores estarem "perfeitamente seguros" quanto à situação epidemiológica.

"Em termos de internamentos ou de índice de letalidade, estamos perfeitamente seguros e somos uma das regiões melhores do país nesse controlo [da pandemia]", afirmou.

Já o presidente do Governo da Madeira afirmou hoje que as medidas de controlo da pandemia no aeroporto em vigor vão manter-se: "Nós já temos estas regras há meses e meses. Sempre correu bem, sempre conseguimos controlar a situação, portanto nós não vamos alterar regras nenhumas."

Os passageiros que cheguem à Madeira com certificado de vacinação não precisam de apresentar teste à covid-19, apesar de o poderem fazer caso queiram.

Na segunda-feira, questionada pela agência Lusa, a Presidência do Conselho de Ministros (PCM) esclareceu que "o teste negativo é exigido a todos os passageiros que cheguem a território continental provenientes de voos internacionais, não se aplicando, portanto, aos voos das regiões autónomas".

A Lusa questionou também a PCM sobre o controlo da exigência de teste negativo no caso de passageiros de voos com origem no estrangeiro com destino direto ou escala nos aeroportos dos Açores ou da Madeira, tendo a mesma fonte indicado que se aplica o que consta da Resolução do Conselho de Ministros ao nível das medidas especiais em matéria de testagem.

"Aplica-se o estabelecido no artigo 23.º da Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021 a qualquer voo internacional cujo destino final seja Portugal continental. No caso de voos cujo destino seja os arquipélagos dos Açores ou da Madeira, trata-se de um assunto da autonomia das regiões autónomas", acrescentou.

Os passageiros provenientes dos Açores e da Madeira com destino ao continente português estão dispensados de apresentar teste negativo à covid-19 para embarcar a partir de quarta-feira, esclareceu também a PCM.

Os Açores registam presentemente 239 casos positivos ativos: 172 em São Miguel, 29 na Terceira, 16 em São Jorge, 14 no Faial, sete na Graciosa, e um no Corvo.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 11 de novembro, foram vacinadas na região 175.414 pessoas com a primeira dose (74,1%) e 196.258 com a vacinação completa (82,9%), sendo que 12.734 pessoas já receberam a terceira dose da vacina.

A covid-19 provocou pelo menos 5.193.392 mortes em todo o mundo, entre mais de 260,44 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.417 pessoas e foram contabilizados 1.142.707 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.