Aeroporto do Montijo. Cientistas alertam para possível inundação da pista

“Vimos que um documento muito importante (…) é omisso e tem graves erros”, explicou o engenheiro geógrafo Carlos Antunes ao jornal, que avançou esta sexta-feira os pormenores do documento elaborado pelo grupo de cientistas.O documento refere que, “face à localização do projeto, a subida do nível médio do mar foi considerado o parâmetro mais crítico”,Se, por um lado, o Estudo de Impacto Ambiental previu que a pista do aeroporto não seria afetada pois a maré apenas atingiria os 3,42 metros, quando a cota máxima de inundação se fixaria nos cinco metros na parte sul da pista, o documento dos cientistas aponta um erro nestes cálculos.“O EIA contabilizou 3,42 metros, mas os valores somados dão de facto 3,99 metros”, afirmou aoCarlos Antunes, explicando queNum cenário que compreenda o ano 2100, poderão ocorrer situações em que o máximo da maré atingirá até 6,12 metros, uma vez que é provável que o nível médio do mar aumente dois metros até esse ano.Assim sendo, o grupo de cientistas propõe que a cota máxima estabelecida pelo EIA passe para seis metros em vez de cinco, minimizando o risco de inundação.

Meta carbónica comprometida

O documento dos cientistas sugere também que o EIA omite dados sobre a emissão de gases com efeito de estufa e do seu impacto no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, implementado pelo Governo.Pedro Nunes, outro dos autores do documento, explicou aoque o EIA apenas “contempla as emissões terrestres, ou seja, emissões da infraestrutura portuária, do tráfego rodoviário (…) e das emissões das aeronaves na descolagem e aterragem”,Desta forma, em 2050 o aeroporto do Montijo poderá ser responsável por dez por cento do total nacional das emissões de carbono, o equivalente a um milhão de toneladas, numa altura em que o aeroporto da Portela representará o dobro dessas emissões.

Risco de sismos e tsunamis

Já em relação à atividade sísmica, o EIA considerou que esta é elevada na área destinada ao novo aeroporto, mas que “os impactos geomorfológicos da movimentação de terras” são “negativos e pouco significativos”.





O estudo dos cientistas conclui, porém, quee que não foi feita uma avaliação que tivesse em conta a propagação das ondas de tsunami numa altura em que o nível do mar já terá subido.Os cientistas consideram que as medidas de minimização destes riscos devem ser tomadas com pelo menos 50 anos de antecedência e que uma delas,Os autores do documento decidiram divulgá-lo depois de o terem submetido na plataforma de consulta pública ao Estudo de Impacto Ambiental e, ainda assim, a APA ter dado um parece favorável condicionado à construção do novo aeroporto.