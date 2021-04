Afastamento e expulsão de cidadãos estrangeiros vão passar para PSP e GNR

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

A PSP e a GNR vão passar a tratar dos processos de afastamento coercivo e de expulsão judicial de cidadãos estrangeiros. É uma das medidas que consta do processo de reestruturação do SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras).