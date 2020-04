Andar de transporte público, só com bilhete

Assim, todos os passageiros devem ter um título de transporte válido que, por exemplo, no caso do Passe Navegante, poderá ser carregado a partir deste domingo.



Os vários operadores garantem que vão reforçar a limpeza e a desinfeção de veículos, instalações e equipamento.



As medidas que entram em vigor em maio resultam da reavaliação da situação de pandemia do novo coronavírus.