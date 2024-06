André Ventura acredita que mãe das gémeas "mentiu" e "está a proteger alguém em Portugal ou no Brasil"

André Ventura disse esta segunda-feira ter praticamente a certeza que a mãe das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria com o medicamento mais caro do mundo "mentiu e omitiu gravemente a informação que tinha e está a proteger alguém em Portugal ou no Brasil". O líder do Chega, partido que ordenou a Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso, lançou ainda críticas a Marcelo Rebelo de Sousa, que disse não ter ouvido as declarações de Daniela Martins no Parlamento.