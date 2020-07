Aplicação STAYAWAY COVID já foi testada

Foto: Hugo Delgado - Lusa

Está concluída a fase de testes da aplicação STAYAWAY COVID desenvolvida pelo INESC-TEC e Instituto de Saúde Publica do Porto. Falta a regulamentação, decreto lei do Governo que deverá ser aprovado em breve, e luz verde da Direção-Geral da Saúde para acertar a data de lançamento.