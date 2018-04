Arguido português da Lava Jato detido para ser extraditado

RTP14 Abr, 2018, 21:59 / atualizado em 14 Abr, 2018, 22:01 | País

A confirmação desta extradição cria um facto inédito na justiça portuguesa. Será a primeira vez que um cidadão português originário será extraditado para o Brasil, país com o qual não há acordo para extradição de nacionais. Raul Schmidt adquiriu nacionalidade portuguesa em janeiro deste ano.



A defesa alegou que Raul Schmidt não pode ser extraditado mas o Supremo Tribunal recusou a pretensão. A decisão não é unânime, havendo no processo vários procuradores e pelo menos um juiz conselheiro que entendem que não há lugar à extradição.



Após a prisão preventiva nas instalações da Polícia Judiciária, os advogados do arguido português da operação Lava jato interpuseram um habeas corpus. É o único instrumento legal que ainda pode travar a extradição.



Raul Schmidt veio viver para Portugal em 2015, aproveitando a dupla nacionalidade obtida em dezembro de 2011. A extradição foi autorizada na condição de que o julgamento no Brasil incida apenas sobre atos praticados antes da obtenção da nacionalidade portuguesa.