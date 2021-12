Armadores de Pesca do norte indignados com isolamento de 9 pescadores

Os homens estão a bordo de uma embarcação de pesca, atracada há vários dias, depois da deteção de 3 casos positivos de Covid-19.Manuel Marques, presidente da Associação de Armadores de Pesca do Norte, não compreende a decisão das autoridades de saúde e afirma que estas não são condições dignas para que os pescadores cumpram o período de isolamento.O caso está a ser acompanhado pelas autoridades locais de saúde e pelo armador da embarcação desde o dia 19, altura em que atracou em Viana do Castelo.Os pescadores, 3 portugueses e 6 de nacionalidade indonésia, não puderam sair do barco, por ordem das autoridades de Saúde que justificam a decisão com a necessidade de isolamento de casos de alto risco de propagação.O presidente da Associação de Armadores de Pesca do Norte critica o delegado de saúde de Viana do Castelo por não permitir que os pescadores saiam do barco.Fonte da Unidade Local de Saude do Alto Minho refere que os pescadores em isolamento vão ser submetidos a novos testes à Covid 19, daqui a 2 dias, na quinta feira.