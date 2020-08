As 19 freguesias críticas de Lisboa e Vale do Tejo já não estão em situação de calamidade

As 19 freguesias mais criticas da zona de Lisboa e Vale do Tejo deixaram de estar em situação de calamidade, passam a situação de contingência como toda a região. As regras continuam as mesmas: os cafés e pastelarias têm de fechar até às 20h00, a venda de álcool é também é proibida depois dessa hora e não se podem fazer ajuntamentos com mais de dez pessoas.