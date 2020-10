As exceções à regra de não-circulação entre concelhos no fim de semana

Foto: RTP

Uma das medidas adotadas pelo Governo para achatar a curva é a proibição para circular entre concelhos no próximo fim de semana. No entanto, estão previstas várias exceções. Quem trabalha ou estuda noutro município pode deslocar-se. Estão também autorizadas viagens para quem vai realizar exames médicos ou precise de recorrer a um serviço público.