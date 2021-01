As regras do novo confinamento

Mais uma vez, restaurantes, bares e cafés mantêm-se apenas com take away e entregas ao domicílio.



Os estabelecimentos comerciais, tais como cabeleireiros ou barbeiros, voltam a fechar, bem como as salas de espetáculo.



Há excepções para os supermercados e mercearias, que se mantêm abertos com a lotação máxima de cinco pessoas por 100 metros quadrados.



Continuam a funcionar consultórios médicos e farmácias. As cerimónias religiosas são permitidas de acordo com as regras da DGS.



Os tribunais permanecem abertos e, mediante marcação, também os serviços públicos vão continuar a funcionar.